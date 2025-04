Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Samstag, 12.04.2025, gegen 15:10 Uhr, kam es in Lohne an der Kreuzung Vechtaer Str./Jägerstr. zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne missachtete die Vorfahrt einer 75-jährigen PKW-Fahrerin aus Vechta. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 58-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Visbek - Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 12.04.2025, teilte ein Zeuge dem Notruf der Polizei mit, dass eine stark alkoholisierte, männliche Person mit einem Fahrrad den Radweg der Ahlhorner Straße in Visbek befährt und bereits mehrmals gestürzt sei. Die männliche Person zog sich durch das Sturzgeschehen unter anderem Verletzungen im Gesicht zu. Nachdem die männliche Person durch den Rettungsdienst versorgt wurde, überprüften die Beamten die Verkehrstüchtigkeit des 52-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,62 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, den 12.04.2025, gegen 18:40 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines vermutlich alkoholisierten Fahrradfahrers ein. Der 56-Jährige aus Vechta befuhr die Franz-Vorwerk-Straße auf der Fahrbahn und touchierte einen geparkten PKW auf dem Parkstreifen. Im Anschluss setzte der 56-jährige seine Fahrt vor ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ehe sie von Passanten aufgehalten werden kann. Ein Atemalkoholtest ergab 1,86 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den 56-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 12.04.2025, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in Vechta, Falkenrotter Straße 179, auf dem Parkplatz des dortigen Möbelhauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein weißer PKW VW Passat hinten rechts beschädigt. Der Schaden stammt augenscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung zu setzen. 2025 00 438 349

Bakum / Lüsche - Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Viehtransporters

Am Samstag, 12.04.2025, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein Gespann aus Viehtransporter samt Anhänger den Rieder Weg in 49456 Bakum, Ortsteil Lüsche. Aufgrund starken Nebels kam das Gespann in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer, ein 53-jähriger Dortmunder, übersah dies zunächst und konnte nicht verhindern, dass der Anhänger samt 80 geladener Mastschweine auf das Feld kippte. Eine umgehende Bergung der Schweine konnte zeitnah durchgeführt werden. Schlussendlich starben sechs Tiere an den Folgen des Unfalls. Zudem entstand Sachschaden am Fahrzeuggespann. Die Feuerwehr Lüsche war vor Ort und unterstützte die Bergung.

