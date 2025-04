Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Unbekannte Täter drangen in den zurückliegenden sechs Wochen in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße Weißer Stein in Holdorf ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam die Hauseingangstür. Im Anschluss wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05391/999360 entgegen.

Bakum - Bushaltestelle beschmiert

Am Sonntag, den 13.04.2025, meldeten Zeugen gegen 20:30 Uhr mehrere Jugendliche, die eine Bushaltestelle an der Schulstraße großflächig mit schwarzer Farbe besprühten. Beim Eintreffen der Polizei konnten keine Personen festgestellt werden, eine Fahndung verlief erfolglos. Sachdienliche Hinweise zu den Personen, denen möglicherweise auch ein rotes Kleinkraftrad zugeordnet werden kann, nimmt die Polizei in Bakum unter 04446/959710 entgegen.

Damme - PKW-Führer flüchtet vor Polizei / Keine Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 13.04.2025, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:00 Uhr einen PKW im Bereich Westringes zu kontrollieren. Als dem PKW-Führer Anhaltesignale gegeben wurden setzte dieser zur Flucht an. In der Folge überschritt der PKW-Führer rücksichtlos die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Verfolgungsfahrt endete vorerst im Fliederweg, als sich der Mann dazu entschied, fußläufig seine Flucht fortzusetzen. Auf einem Grundstück in der Maiglöckchengasse verhinderte ein Gartenzaun die weitere Flucht. Hier brachten die Polizeibeamten den 19-jährigen Dammer unter Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass gegen diesen eine aktuelle Fahrerlaubnissperre vorlag und er nicht befugt war, einen PKW zu führen. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.

Visbek - Getunter PKW aus dem Verkehr gezogen

Am Sonntag, den 13.04.2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 03:50 Uhr ein augenscheinlich getunter PKW im Bereich der Umgehungsstraße auf. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige PKW-Führer und Halter aus Emstek einige nicht erlaubte Umbauten an seinem PKW vorgenommen hatte. So lagen keine Gutachten bzw. Änderungsabnahmen für das Fahrwerk und die Rad-Reifen-Kombination vor. Zudem wurden die Beleuchtungseinheiten und ein angebrachtes Bodykit bemängelt. Dies hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge, sodass der PKW in dieser Form nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum bewegt werden darf.

