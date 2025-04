Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe - Jugendlicher führt PKW

Am Sonntag, den 13.04.2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein PKW in der Kirchstraße auf und sollte kontrolliert werden. Nachdem der Fahrzeugführer kurz zur Flucht angesetzt hatte, konnte dieser in der Spreestraße zum Anhalten bewegt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 16-jährigen Friesoyther handelte. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der 16-jährige an seine Eltern übergeben und ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland / Sedelsberg - Drogen im Straßenverkehr

Am Montag, den 14.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:57 Uhr einen 45-jährigen PKW-Führer aus dem Saterland auf der Hauptstraße in Sedelsberg. Ein Vortest verlief positiv auf eine Beeinflussung durch Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

