Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Leichtverletzte bei Brand eines Trockners

Viersen (ots)

Gegen 18 Uhr am Montag ist in einer Wohnung auf der Eichenstraße in Viersen ein Wäschetrockner in Brand geraten. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Zwei Bewohnerinnen der Wohnung, eine 26-Jährige und ein 7-jähriges Mädchen hatten Atemprobleme und wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. /hei (168)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell