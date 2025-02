Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Benzindiebstahl - Kripo bittet um Hinweise

Viersen/Grefrath (ots)

In der Zeit zwischen dem 10. und dem 15. Februar stahlen Unbekannte den Kraftstoff aus einem Auto auf der Von-Hagen-Straße in Süchteln. Der Pkw stand auf dem Park-and-Ride- Parkplatz hinter dem Busbahnhof in Süchteln. Die Täter hatten offenbar ein Loch in den Tank gebohrt und das Benzin abgelassen. Auf die gleiche Weise stahlen Unbekannte das Benzin aus einem Auto, das auf dem Parkplatz des Netto-Marktes auf der Johannes-Girmes-Straße in Oedt geparkt war. Die Tat ereignete sich am 14. Februar in der Zeit zwischen 10.30 und 13.00 Uhr. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (166)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell