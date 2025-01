Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus

Minden (ots)

(SN) Zur Kollision zwischen einem Schulbus und einem Pkw kam es am Dienstagmorgen auf dem Dützener Weg. Mehrere Personen wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatten sich eine Frau (44) am Steuer eines Seat und der Fahrer (57) eines mit 50 Schulkindern besetzten Busses gegen 7.40 Uhr in genannter Reihenfolge auf dem Dützener Weg in Fahrtrichtung Petershäger Weg hinter einem langsamer fahrenden Fahrzeug befunden. Daraufhin leitete der Busfahrer offenbar ein Überholmanöver ein. Als sich das tonnenschwere Fahrzeug bereits in Höhe des Autos befand, scherte auch dessen 44-jährige Lenkerin aus Porta Westfalica aus, um zu überholen.

Infolgedessen kam es zum Kontakt, der Pkw geriet nach links von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit einem Baum schleuderte das Auto zurück auf die Fahrbahn, wo es zum abermaligen Zusammenstoß mit dem Schulbus kam.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer offenbar schwer verletzt. Außerdem erlitten sieben Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 16 Jahren leichte Verletzungen. Alle genannten Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lehrkräfte und Betreuer kümmerten sich um den Verbleib der unversehrten Schülerinnen und Schüler. Beide Fahrzeuge nahmen erheblichen Schaden und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell