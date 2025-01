Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Lübbecke (ots)

(SN) Ganz offenbar den richtigen Riecher hatten Beamte der Wache Lübbecke am vergangenen Wochenende bei Verkehrskontrollen. Mehrere Fahrzeugführer müssen sich nun in Folge ihres Fehlverhaltens auf Anzeigen und damit zusammenhängende Konsequenzen einstellen.

So rückte am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der Niedertorstraße eine 57-jährige Lübbeckerin bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ins Visier der Beamten. Zuvor hatte die Frau auf der Niedertorstraße einen Opel gesteuert, ohne über einen Führerschein zu verfügen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Am Abend des gleichen Tages stoppten die Polizisten gegen 19.50 Uhr an der Ecke Westerbachstraße / Gasstraße einen 30 Jahre alten Lübbecker in einem Audi. Er steht unter Verdacht den Wagen unter Drogenkonsum gesteuert zu haben. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Bei der Überprüfung eines 18-Jährigen aus Stemwede auf der Bohlenstraße / Rahdener Straße in der Nacht zu Samstag, konnte der kurz nach Mitternacht infolge einer Fahrt mit einem Roller keinen Führerschein präsentieren. Somit muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ferner handelte sich in der Nacht zu Sonntag im Bereich Weingartenstraße / Wittekindstraße um kurz vor drei Uhr ein 36-Jähriger aus Minden Ärger mit der Polizei ein, als er bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle positiv auf Alkohol und Betäubungsmittel getestet wurde. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte er keinen Führerschein vorlegen. Am Sonntagmittag erhielten die Gesetzeshüter durch einen Zeugen schließlich Kenntnis über einen in auffälliger Weise fahrenden Audi. Bei der Kontrolle des in Lübbecke wohnenden 31-Jährigen auf der Straße "Am Vogelsang" ergaben sich Verdachtsmomente einer Alkoholisierung. Zudem ergab eine Abfrage, dass er ohne Führerschein gefahren war. Als Folge wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen.

