Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß mit geparktem Auto - Polizei sucht Zeugen

Espelkamp (ots)

(SN) Als eine Frau am Samstagabend, dem 21. Dezember gegen 19.15 Uhr zu ihrem an der Neißer Straße stehenden dunklen Opel Insignia zurückkehrte, bemerkte sie eine deutliche Beschädigung an der linken Fahrzeugseite und rief die Polizei. Das Auto hatte seit etwa 18.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 73 gestanden.

Vom Verursacher des Schadens hingegen fehlte jede Spur. Die Verkehrsermittler vermuten nach Auswertung der Hinweise, dass ein Radfahrer - möglicherweise eine weibliche Person im jugendlichen Alter - mit dem Auto kollidiert war und sich anschließend entfernte.

Aus diesem Grund bitten die Beamten mögliche Zeugen, denen der Unfall oder eine ein Rad schiebende möglicherweise verletzte Person aufgefallen ist, ihre Beobachtungen der Polizei unter Telefon (0571) 88660 mitzuteilen.

