Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Werkzeuge aus Autos gestohlen

Kreis Viersen (ots)

Aus drei Autos sind in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen Werkzeuge entwendet worden. An der Hauptstraße in Elmpt hatte ein Mann seinen Transporter am Samstag gegen 15 Uhr geparkt. Am Sonntagmorgen um 9.20 Uhr stellte er fest, dass dieser aufgebrochen worden war. Es fehlten mehrere Kettensägen. Am Sonntagnachmittag kam ein Mann zu einem Firmenauto zurück, dass er am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz an der Leipziger Straße in St. Tönis abgestellt hatte. Eine auf der Ladefläche fest verbaute Werkzeugbox war aufgebrochen worden. Dort wurde eine Akku-Bohrmaschine entwendet. Bereits am Freitagmorgen hatte ein Angestellter einer Nettetaler Firma festgestellt, dass das Firmenfahrzeug, das von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen in der Nähe des Bleichpfads - hinter dem Einkaufszentrum - in Dülken geparkt war, beschädigt worden war. Hier hatten Unbekannte verschiedene Maschinen aus dem Kofferraum entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen für die entsprechenden Tatorte. Wenn Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (163)

