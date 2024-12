POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Jugendlichen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (01.12.2024), gegen 17:25 Uhr, geriet eine Waschmaschine in einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Sie konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor der Brand auf die Wohnung übergriff. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian Hübner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de https://s.rlp.de/86q Pressemeldungen der Polizei ...

