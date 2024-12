Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Waschmaschinenbrand

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (01.12.2024), gegen 17:25 Uhr, geriet eine Waschmaschine in einer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Sie konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor der Brand auf die Wohnung übergriff.

