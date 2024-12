Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leiter der Kriminalinspektion Ludwigshafen 2 wechselt zum Landeskriminalamt

Ludwigshafen/Mainz (ots)

Mit Wirkung zum heutigen Tag (02.12.2024) wurde Kriminaldirektor Jens Böhle die Leitung einer Abteilung im Landeskriminalamt in Mainz übertragen, die sich zukünftig mit der digitalen Einsatz- und Ermittlungsunterstützung sowie dem Phänomenbereich Cybercrime beschäftigt.

Jens Böhle wechselte 2019 vom Landeskriminalamt zum Polizeipräsidium Rheinpfalz, wo er zunächst die Kriminalinspektion Ludwigshafen leitete. Im Oktober 2023 übertrug man ihm zunächst die Leitung der Zentralen Kriminalinspektion in Ludwigshafen und nach der Neugliederung der Kriminalpolizei die Kriminalinspektion 2. Außerdem war er stellvertretender Leiter der Kriminaldirektion Ludwigshafen. Wer die Nachfolge des 43-Jährigen antritt ist noch offen.

Jens Böhle wurde 2001 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach dem Studium an der der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und Verwendung bei der Bereitschaftspolizei, war er ab 2006 in verschiedenen Funktionen im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er zunächst ab 2015 Dozent für Kriminalistik an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Danach war der Jens Böhle Dezernatsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter im Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bevor er nach Ludwigshafen wechselte.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

