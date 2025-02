Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei ermittelt nach Bränden - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Kempen/Brüggen (ots)

Vier Brände haben am Wochenende die Polizei im Kreis Viersen beschäftigt. Zunächst erschien gegen 3 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Kempener auf der Polizeiwache. Er hatte auf seinem Weg zur Arbeit gegen 2.50 Uhr festgestellt, dass an einem auf der Siegfriedstraße geparkten Auto der Heckscheibenwischer brannte. Dieser sei dann abgefallen und habe auf der Straße weitergebrannt. Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, war das Feuer erloschen. Am Samstagvormittag dann meldete sich ein Kempener auf der Polizeiwache. Er hatte sein Auto am Freitagmittag gegen 13 Uhr an der Ecke Kleinbahnstraße/Siegfriedstraße in Kempen abgestellt. Am Samstag gegen 10.30 Uhr stellte er fest, dass die Beifahrertür beschädigt war. Hinter dem Türgriff fand er ein angebranntes Taschentuch, das für den Schaden verantwortlich war. Am Samstagmittag meldete sich ein Kneipenwirt von der Kempener Peterstraße. In der Nacht zu Samstag habe dort in den Toiletten ein Toilettenpapierspender gebrannt. Eine Angestellte konnte den Brand löschen, nachdem Gäste sie auf den Brandgeruch aufmerksam gemacht hatten. Gegen 10 Uhr am Sonntagmorgen wurden Einsatzkräfte zu einem befestigten Platz neben einem Feldweg im Bereich der Happelter Heide in Brüggen gerufen. Dort stand ein ausgebranntes Fahrzeugskelett. Es handelte sich um ein Auto der Marke Seat, möglicherweise um einen Ateca. Das war nicht mehr genau festzustellen, weil die Karosserie komplett verbrannt war. Das Interieur des Fahrzeugs war augenscheinlich vorher vollständig ausgebaut worden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen, prüft mögliche Zusammenhänge und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kempen oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Happelter Heide verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /hei (162)

