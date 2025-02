POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Gartentechnik-Firma - Täter schlagen Schaufenster ein

Brüggen-Bracht (ots) - Am Samstagabend kam es in der Zeit zwischen 20:00 und 20:45 Uhr auf der Kahrstraße in Bracht zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachen in Abwesenheit der Bewohner eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in das Haus. Anschließend durchwühlten sie die Schränke in mehreren Zimmern und entfernten sich ...

