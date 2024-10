Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unbekannte überfallen einen 23-Jährigen am Bahnhof- Polizei sucht Zeugen (11.10.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Freitagmittag ist es in der Bahnhofstraße zu einem Raub gekommen. Gegen 13.45 Uhr hielt sich ein 23-Jähriger am Bahnhof im Bereich der Gleise auf, als ihn zwei unbekannte Männer aufforderten seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als der junge Mann dies verweigerte, wird er von einem Täter an der Oberkleidung gepackt und geschüttelt. Der Täter versuchte ihm das Handy aus der Hand zu reißen und nahm ihm schließlich Bargeld in Höhe von etwa 40 Euro aus der Hand. Danach schlug er mehrfach in sein Gesicht. Der zweite Täter stand hinter dem 23-Jährigen und trat ihn gegen den Oberschenkel. Anschließend gingen die Unbekannten über die Gleise und stiegen mit zwei weiteren Männern in einen Zug mit der Fahrtrichtung Rottweil ein. Der junge Mann zog sich leichte Verletzung zu und meldete den Vorfall bei der Polizei. Die unbekannten Täter konnten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden

Zu diesen liegt die folgende Beschreibung vor:

Täter 1:

Zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 190 cm groß und schlank, dunkle kurze Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans

Täter 2:

Zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, komplett schwarz gekleidet

Zu den zwei unbeteiligten Personen liegt keine Personenbeschreibung vor.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

