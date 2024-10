Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Sechs Verletzte bei Arbeitsunfall in einer Firma (14.10.2024)

Bösingen (ots)

Am Montagabend ist es gegen 20.15 Uhr zu einem Arbeitsunfall mit sechs verletzten Personen gekommen. Im Werkstattbereich einer Firma in der Riedstraße kam es aus bislang noch nicht bekannten Gründen zum Austritt von Kohlenmonoxid, wodurch zwei Arbeiter im Alter von 61 und 82 Jahren, die ein Gerüst in der Werkstatt aufbauten, schwere Verletzungen davontrugen. Eine 54-jährige Mitarbeiterin, die sich im Büro aufhielt, bemerkte die Benommenheit der beiden Männer und holte Hilfe hinzu. Hierbei atmeten die vier Ersthelfer im Alter von 33, 46, 53 und 54 Jahren ebenfalls das gefährliche Gas ein. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Die alarmierten Feuerwehren Bösingen und Rottweil, die mit insgesamt acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort waren, führten Messungen durch und lüfteten das Gebäude. Beamte des Polizeireviers Rottweil haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache aufgenommen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell