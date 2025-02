POL-VIE: Lkw gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Kreis Viersen (ots) - Aus drei Autos sind in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen Werkzeuge entwendet worden. An der Hauptstraße in Elmpt hatte ein Mann seinen Transporter am Samstag gegen 15 Uhr geparkt. Am Sonntagmorgen um 9.20 Uhr stellte er fest, dass dieser aufgebrochen worden war. Es fehlten mehrere Kettensägen. Am Sonntagnachmittag kam ein Mann zu einem Firmenauto zurück, dass er am Samstagmittag ...

