POL-VIE: Schwalmtal-Ungerath: Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Viersen-Süchteln (ots) - Die Polizei sucht Einbrecher mit großem Durst und einer Flex. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte auf dem Ostring in Süchteln einen Kühlanhänger massiv beschädigt. Sie flexten eine der Türen heraus, um an den Inhalt des Anhängers zu gelangen. 31 Kisten Getränke wurden zur Beute der Unbekannten. Wer hat zwischen 2 Uhr in der Nacht zu Samstag und 9.20 Uhr am Samstagmorgen ...

