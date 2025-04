Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus Unbekannte Täter drangen in den zurückliegenden sechs Wochen in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße Weißer Stein in Holdorf ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam die Hauseingangstür. Im Anschluss wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in ...

