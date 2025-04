POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Löningen - Nachtrag 15.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Fastfood-Restaurant Am Montag, den 14.04.2025, in der Zeit von 02:20 Uhr - 03:00 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Fastfood-Restaurants in der Osloer Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Eindringen in einen Tresorraum fehl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen. ...

mehr