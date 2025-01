Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Steine auf Schienen gelegt - Bundespolizei warnt von lebensgefährlichen Aktionen

Niederweimar (Landkreis Marburg - Biedenkopf) (ots)

Niederweimar (Landkreis Marburg-Biedenkopf) Bislang unbekannte Personen haben gestern Abend (07.01. / gegen 20 Uhr) im Bereich den Bahnhofs Niederweimar Steine auf die Schienen gelegt. Ein Regionalexpress (Zugnummer 4164), der Richtung Gießen unterwegs war, überfuhr die aufgelegten Steine. Der Triebfahrzeugführer vernahm einen lauten Knall und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Beschädigungen am Zug und an den Gleiskörpern konnten nicht festgestellt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Wer Angaben zum Vorfall machen kann wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Sicherheitshinweise der Bundespolizei:

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor den Gefahren im Gleisbereich. Hier gilt: Unbefugten ist der Aufenthalt in den Gleisen verboten! Werden Gegenstände auf die Schienen aufgelegt und Überfahren zerplatzen diese. Mögliche Splitter werden zu Geschossen und können Personen erheblich verletzen. Züge nähern sich fast lautlos und werden je nach Windrichtung sehr spät wahrgenommen. Hinzukommt der lange Bremsweg von Zügen. Eine Schnellbremsung führt dazu das Personen im Zug überrascht werden, dadurch kann es zu Stürzen kommen. Koffer und andere Gegenstände können umherfliegen und Personen verletzen. Auch die Oberleitung der Bahn ist lebensgefährlich! Nicht nur das Berühren der Oberleitung sondern auch das bloße Annäherung kann tödlich sein. Züge können durch das schnelle Überfahren von Gegenständen auf den Gleisen entgleisen, oder es entstehen Schäden, die erst später zu Unfällen führen. Bei solchen Handlungen können neben strafrechtlicher Verfolgung auch zivilrechtliche Folgen auf den Verursacher zukommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell