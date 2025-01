BPOL-KS: 34-Jährige hält sich an losfahrenden Zug fest

Zierenberg (ots) - Wie heute erst bekannt wurde, belästigte ein unbekannter Mann am 12.12.2024, um 16:30 Uhr zwei Frauen in der Regio Tram 4. Die beiden Frauen befanden sich auf der Fahrt von Zierenberg Richtung Kassel. Der unbekannte Mann stieg in die Tram und belästigte beide Frauen, indem er ihnen durch die Haare strich und sie an den Beinen berührte, obwohl beide deutlich machten, dass er dies unterlassen solle. ...

