Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/A33: Ohne Führerschein und mit fast 3 Promille auf der Autobahn unterwegs

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei gegen 17:00 Uhr ein roter PKW gemeldet, der mit starken Schlangenlinien die A33 in Richtung Bielefeld befuhr. Unverzüglich machte sich eine Streifenwagenbesatzung auf den Weg und konnte den besagten Pkw nach der Anschlussstelle Osnabrück-Harderberg feststellen. Der Autofahrer erhielt sodann Anhaltesignale des vorausfahrenden Streifenwagens und sollte an der Abfahrt Borgloh/Kloster Oesede kontrolliert werden. Der Fahrer verlangsamte daraufhin seinen Renault und signalisierte den Beamten auf den Abfahrtstreifen folgen zu wollen.

Plötzlich lenkte der Autofahrer jedoch auf dem Hauptfahrstreifen ganz nach links und fuhr an den Funkstreifenwagen vorbei. Die Polizisten wechselten daraufhin ebenfalls zurück auf den Hauptfahrstreifen und gaben dem Fahrer erneute Anhaltesignale, die zusätzlich durch Handbewegungen verdeutlicht wurden. Auch diese Aufforderungen ignorierte der Autofahrer und setzte seine Fahrt fort. Der Streifenwagen setzte sich sodann vor den roten PKW und verlangsamte die Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Der Fahrer wurde daraufhin aufgefordert das Fahrzeug zu verlassen und anschließend zum Standstreifen begleitet.

Bei der darauffolgenden Kontrolle erklärte sich schnell der Grund für die auffällige Fahrweise sowie das sonderbare Verhalten des Mannes. Die Beamten nahmen starken Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Im Anschluss erwartete den Mann aus Borgholzhausen die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein musste nicht beschlagnahmt werden, da dem 52-Jährigen bereits im Vorfeld die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell