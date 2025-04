Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Baustelle

Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit von Montag, den 14.04.2025 (15:45 Uhr) bis Dienstag, den 15.04.2025 (06:30 Uhr), eine Baustelle im Bereich der Straße Bei Suings Hof und öffneten gewaltsam dortige Baucontainer. Hieraus wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der Sachschaden wurde auf ca. 7000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Wohnmobil mit Farbe beschmiert

In der Zeit von Montag, den 14.04.2025 (18:00 Uhr) bis Dienstag, den 15.04.2025 (15:00 Uhr) beschmierten unbekannte Täter ein Wohnmobil auf einem Grundstück an der Regerstraße mit Farbe. Der Schaden wurde auf ca. 750,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Satellitenempfängers / Lagerhalle aufgebrochen

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, den 14.04.2025 (20:30 Uhr) bis Dienstag, den 15.04.2025 (19:00 Uhr) auf das Gelände eines Hofes an der Straße Astrup. Hier entwendeten sie von einem abgestellten Traktor einen Satellitenempfänger. Weiterhin wurde die Tür einer Lagerhalle gewaltsam geöffnet und aus einem dort abgestellten Mähdrescher ein Display entwendet. Der Schaden wurde auf ca. 4500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Bakum / Vestrup - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Treckerfahrer / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 15. April 2025, 15:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Vestruper Dorfstraße in Vestrup. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 82-jähriger Treckerfahrer aus Bakum mit seinem Fahrzeug die Vestruper Dorfstraße, aus Fahrtrichtung Hausstette kommend, in Fahrtrichtung Vestrup. Kurz vor einem Autohaus wurde er von einem 55-jährigen Wilhelmshavener überholt, der eine Lkw-Anhängerkombination fuhr. Es kam zur Kollision zwischen Trecker und Lkw/Anhänger. Der 82-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Da zum Unfallhergang verschiedene Aussagen gemacht wurden, bittet die Polizei Bakum um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04446-959710.

Lohne - Laub gerät in Brand

Am Dienstag, den 15.04.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Lohne gegen 15:20 Uhr zu einem kleinen Brand in ein Waldstück angrenzend an einen Bahnübergang im Bereich des Hopener Waldes gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte auf einer kleinen Fläche Laub. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis / PKW mit entwendeten Kennzeichen geführt

Am Montag, den 14.04.2025, wurde gegen 18:30 Uhr ein 25-jähriger PKW-Führer aus Dinklage im Bereich der Steinfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Dinklager keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Desweiteren stellte sich heraus, dass der PKW mit entwendeten Kennzeichen versehen, demzufolge auch nicht versichert war. Gegen den 25-jährigen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

