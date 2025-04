Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung durch Farbe

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Sonntag, den 13.04.2025 (15:30 Uhr) bis Montag, den 14.04.2025 (08:00 Uhr) auf das Gelände einer Schule an der Westmarkstraße. Hier besprühten sie Teile des Basketballplatzes und des Skaterparks sowie diverse Schilder mit Farbe.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6014128

In dieser Sache sind bereits Hinweise an die Polizei ergangen und erste Ermittlungsansätze vorhanden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Barßel - Verkehrsunfall zwischen E-Scooter- und Pedelec-Fahrerin

Am Dienstag, den 15.04.2025, kam es auf auf dem Radweg der Oltmann-Strenge-Straße in Elisabethfehn/Reekenfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einer E-Scooter- und Pedelec-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 14-jährige Barßelerin auf ihrem E-Scooter den Radweg in Fahrtrichtung Barßel. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam eine ihr entgegenkommende 26-jährige Pedelec-Fahrerin aus Barßel nach links von der Fahrbahn ab. Die E-Scooter-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Saterland / Hollen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 14.04.2025, in der Zeit wischen 04:45 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Opel Astra auf einem Parkplatz an der Molkereistraße. Danach entfernte er sich unerlaubt. Der Sachschaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell