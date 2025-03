POL-PDLD: Fahrer nötigt auf der Autobahn unter Betäubungsmitteleinfluss

Landau (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen, dem 11.03.2025, in der Produktionshalle einer Landauer Firma zunächst eine Arbeitsmaschine in Brand. Das Feuer breitete sich in der Folge über die Gebäudefassade bis ins Dach der Werkshalle aus. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Sachschaden in Höhe eines siebenstelligen Betrages entstanden sein. Bei dem Versuch den Brand zu ...

mehr