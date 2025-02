LPI-NDH: Heckscheibe zerstört

Kirchgandern (ots) - Eine Autofahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, die Landstraße 1001 aus Richtung Reckertshausen in Richtung Arenshausen, als sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einem Leitpfosten und stieß in weiterer Folge gegen einen Baum. Die 76-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

