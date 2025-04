Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Erneuter Einbruch in Jugendtreff In der Zeit von Dienstag, den 15.04.2025 (16:30 Uhr) bis Mittwoch, den 16.04.2025 (06:30 Uhr) zerstörten unbekannte Täter wieder die Verglasung eines Fensters im ersten Obergeschoss eines Jugendtreffs an der Friesoyther Straße. Über das angegangene Fenster wurde sich Zutritt zu den ...

