POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich PK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland / Ramsloh - Einbruch in Friseursalon In der Zeit von Dienstag, den 15.04.2025 (18:15 Uhr) bis Mittwoch, den 16.04.2025 (08:00 Uhr) öffneten unbekannte Täter unter Gewalteinwirkung ein Fenster eines Friseursalons in der Florianstraße. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Diebstahl von Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

