POL-COE: Coesfeld, Breslauer Straße/ Unfallbeteiligte unter Drogen

Coesfeld (ots) - Den Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum hatten Polizisten bei einem 31-jährigen Autofahrer aus Nottuln am Donnerstag (20.03.25). Gegen 4.40 Uhr führten die Beamten eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Dülmener Straße durch, da bekannt ist, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch in seinem Atem und ...

mehr