POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/ Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Coesfeld (ots)

Den Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum hatten Polizisten bei einem 31-jährigen Autofahrer aus Nottuln am Donnerstag (20.03.25). Gegen 4.40 Uhr führten die Beamten eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Dülmener Straße durch, da bekannt ist, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch in seinem Atem und stellten zudem fest, dass er gerötete und glasige Augen hat. Freiwillige Drogen- und Alkoholtests lehnte der Nottulner ab, worauf er mit zur Wache nach Dülmen musste. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Verfahren ein.

