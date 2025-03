Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Alter Ostdamm/ Fußgängerin und Säugling durch Auto gefährdet

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (19.03.25) eine Fußgängerin und einen Säugling gefährdet. Gegen 12.25 Uhr lief die 43-jährige Dülmenerin auf dem Gehweg der Straße Alter Ostdamm in Richtung Münsterstraße und schob den Kinderwagen. Sie befand sich auf Höhe der Straße An der Steinkuhle, als ein Auto auf dem Radweg sich von hinten näherte. Das silberne Auto fuhr mit rund 30 Stundenkilometern an der Frau vorbei, die darauf erschrak und stürzte. Sie und der Säugling blieben unverletzt. Der unbekannte Fahrer stoppte nicht und flüchtete. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell