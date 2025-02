Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug kommt in Großenkneten von der Autobahn 1 ab +++ Sperrung der Fahrbahn erforderlich

Delmenhorst (ots)

Ein Kraftfahrer ist am Donnerstag, 27. Februar 2025, 14:15 Uhr, in Großenkneten mit einem Sattelzug von der Fahrbahn der Autobahn 1 abgekommen. Eine Sperrung musste errichtet werden.

Der 66-jährige Mann aus dem Kreis Pinneberg war mit dem Zug auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und wühlte Erdreich auf einer Länge von ungefähr 100 Metern auf. Der Sattelzug blieb schließlich im aufgeweichten Grünstreifen stecken.

Der 66-Jährige wurde vorsichtshalber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wies aber keine sichtbaren Verletzungen auf. An der Unfallstelle musste zunächst der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Für die Bergung des Sattelzuges und auch die Reinigung der Fahrbahn wurde ab 18:00 Uhr eine Vollsperrung errichtet. Die Maßnahmen dauerten bis ungefähr 22:30 Uhr an. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell