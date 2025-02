Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Handtaschenraub zum Nachteil einer Seniorin +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem Raub einer Handtasche zum Nachteil einer älteren Frau sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 84-jährige Delmenhorsterin befand sich am Donnerstag, 27. Februar 2025, im Bus der Linie 205. Gegen ungefähr 16:20 Uhr verließ sie den Bus im Gneisenauweg an der Haltestelle "Chemnitzer Straße". Im Bereich des dortigen Unterstandes näherte sich von hinten ein unbekannter Mann, entriss ihr die Handtasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Yorckstraße. Die Frau blieb unverletzt und suchte einen Nachbarn auf, der schließlich die Polizei verständigte. Der Täter wurde beschrieben als:

- ungefähr 180 cm groß - von schlanker Statur - schwarz gekleidet mit Kapuze auf dem Kopf

Die 84-Jährige hatte zuvor in einer Bankfiliale in der Innenstadt (Lange Straße) Geld abgehoben und anschließend an der Haltestelle "Markt" den Linienbus bestiegen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie bereits dort vom späteren Täter beobachtet wurde und er auch denselben Bus nutzte.

Die Polizei sucht nun insbesondere nach Personen, die sich ab ungefähr 16:10 Uhr zusammen mit der Frau im Bus der Linie 205 befunden haben, Angaben zu weiteren Fahrgästen machen können und die Tat an der Haltestelle "Chemnitzer Straße" vielleicht sogar beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell