POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Nach dem Aufbruch von drei Autos in Brake sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 26. Februar 2025, 06:15 Uhr, haben Unbekannte einen Skoda im Kiebitzring, einen Audi in der Lerchenstraße und einen Opel im Ulriciweg aufgebrochen. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. ...

mehr