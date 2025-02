Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autos in Brake aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem Aufbruch von drei Autos in Brake sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 26. Februar 2025, 06:15 Uhr, haben Unbekannte einen Skoda im Kiebitzring, einen Audi in der Lerchenstraße und einen Opel im Ulriciweg aufgebrochen. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Das erlangte Diebesgut war jeweils von geringem Wert.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen an Fahrzeugen hat hantieren sehen, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei Brake aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell