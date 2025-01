POL-PDLU: Speyer - Berauscht E-Scooter gefahren und Polizisten beleidigt

Speyer (ots) - In der Zeit vom 30.12.2024, gegen 09 Uhr bis 07.01.2025, gegen 14 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Gartenparzelle einer Kleingartenanlage in der Herman-Ehlers-Straße. Aus der Gartenhütte wurden diverse Gegenstände genommen und willkürlich in der gesamten Parzelle verteilt. Aus einem Unterstand wurde durch die unbekannten Täter ein Mountainbike der Marke "Canyon" entwendet. Der ...

mehr