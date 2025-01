POL-PDLU: Speyer - Sichergestelltes Fahrrad - Eigentümer gesucht

Frankenthal (ots) - In der Zeit von 01.01.2025, 08.00 Uhr, bis 03.01.2025, 15.00, wurden in der Kleingartenanlage in der Heßheimer Straße insgesamt 8 Parzellen durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Frankenthal noch zwei bislang unbekannte geschädigte Parzellenbesitzer. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

