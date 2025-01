Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Handtaschendiebstahl und Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 07.01.2024, gegen 22.00 Uhr, war eine 74-jährige Frau im Bereich der Grünstadter Straße zu Fuß unterwegs, als sich ihr von hinten ein bislang unbekannter Mann näherte, den Trageriemen ihrer Handtasche durchschnitt und mit dieser in Richtung Pestalozziplatz flüchtete und dort in einen wartenden dunklen Ford Focus einstieg. Auf der Flucht mit dem Pkw kam es dann in der Grünstadter Straße, Höhe Hausnummer 2, zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 45-jährigen Frau aus Bobenheim-Roxheim, wobei es zum Sachschaden an beiden Pkw kam. Auch hier flüchtete der Pkw der Täter. Durch Zeugen wurde kurze Zeit später der geflüchtete Pkw im Bereich des Kriegerdenkmals gemeldet, wo er sich festgefahren hatte. Der Fahrer und der Beifahrer waren hierbei nicht mehr vor Ort und konnten bislang auch nicht festgestellt werden. Entwendet wurde eine rosafarbene Stoffhandtasche mit darin befindlichem Geldbeutel mit 35 Euro Bargeld, sowie ein Handy. Der Täter, welche die Tasche entwendet hat, soll etwa 170cm groß gewesen sein und mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein. Zum Fahrer des Pkw liegt keine Beschreibung vor. Der Sachschaden an den Pkw wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell