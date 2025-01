POL-PDLU: Mehrere Verkehrskontrollen mit berauschten Fahrzeugführern

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 06.01.2025, gegen 15.00 Uhr, wurde durch eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts im Südring eine betrunken wirkende Person in einem Pkw gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte dort ein 40-jähriger Mann aus Worms festgestellt werden, welcher drogentypische Auffallerscheinungen hatte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab der Mann zu, am Morgen Kokain konsumiert zu haben und ...

mehr