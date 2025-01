Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rutschpartie - Zwei Unfälle bei Schneeglätte

Dannstadt-Schauernheim/Schifferstadt (ots)

Am 05.01.25 gegen 09:15 Uhr kam es auf der K22 zwischen Böhl-Iggelheim und Dannstadt-Schauernheim zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall verlor der 24-jährige Fahrzeugführer auf schneeglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Richtungstafeln am rechten Fahrbahnrand. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend in Schifferstadt auf der L454. Der 19-jährige Fahrzeugführer befuhr den Kreisverkehr und verlor beim Ausfahren in Fahrtrichtung Speyer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf nasser Fahrbahn rutschte dieser auf die angrenzende Rasenfläche und kollidierte nach einigen Metern mit einem Baum. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders bei Schnee- und Eisglätte, mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

