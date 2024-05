Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Spielothek

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr in eine Spielothek an der Rheiner Straße in Lingen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fester und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort brachen sie eine Geldkassette sowie mehrere Spielautomaten auf und antretende das darin befindliche Bargeld. Insgesamt wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell