FW-Schermbeck: Ast in Baumkrone

Schermbeck (ots) - Der Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag war nicht der einzige Einsatz für den Löschzug Gahlen an diesem Tag. Kurz zuvor wurde der Löschzug zu einem Wasserschaden an der Östricher Straße alarmiert. Hier hatte sich Wasser in einer Unterführung angesammelt. Kurz nach der Alarmierung des Löschzuges kam es jedoch zu dem Verkehrsunfall an der Östricher Straße, weshalb der Löschzug zunächst hier ...

mehr