POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Pfarramt - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Zwischen dem 26.12.2024 und dem 03.01.2025 kam es zu einem Einbruchsversuch in das Pfarramt in der Grabengasse. Unbekannte Täter versuchten sich durch Aufhebeln der Zugangstüren Zutritt zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Haben sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte telefonisch unter der 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

