Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos beschädigt und entdeckt

Letmathe (ots)

Am Sonntag wurde gegen 15:45 Uhr die Polizei in die Arndtstraße gerufen. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, dass eine Dame dort und an der Jahnstraße zwei Fahrzeuge beschädigte. Dies tat sie, indem sie mit ihrem Rollator scheinbar absichtlich Dellen und Kratzer an den Fahrzeugen hervorrief. Die Dame konnte in der Umgebung angetroffen werden, die 73 Jahre alte Letmatherin ist sehbehindert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. (lubo)

