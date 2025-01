Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit geöffneter Tür kollidiert - Zwei leicht verletzte Personen

Waldsee (ots)

Am Montagmittag gegen 14:20 Uhr parkte die 36-jährige ihren PKW am Fahrbahnrand in der Neuhofener Straße. Beim Aussteigen und Öffnen der Fahrertür übersah sie den von hinten kommenden Fahrradfahrer. Der 71-jährige Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhr gegen die geöffnete Tür und kam hierdurch zu Fall. Durch den Zusammenstoß entstand sowohl am Fahrzeug als auch am Fahrrad Sachschaden. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig.

