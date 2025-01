Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten aus einem E-Kiosk in der Schustergasse. Sie luden den Automaten in den Kofferraum eines weißen Klein- oder Kompaktwagens und fuhren anschließend mit geöffnetem Kofferraum davon. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

