POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch zwischen 16.30 und 17.40 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Stadtring in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verursacher touchierter vermutlich mit einem Einkaufswagen einen dort abgestellten blauen Mercedes und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die ...

