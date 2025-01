Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gartenparzelle

Speyer (ots)

In der Zeit vom 30.12.2024, gegen 09 Uhr bis 07.01.2025, gegen 14 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Gartenparzelle einer Kleingartenanlage in der Herman-Ehlers-Straße. Aus der Gartenhütte wurden diverse Gegenstände genommen und willkürlich in der gesamten Parzelle verteilt. Aus einem Unterstand wurde durch die unbekannten Täter ein Mountainbike der Marke "Canyon" entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 550 Euro.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

