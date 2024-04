Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Friedrichstraße - Polizei stellt 22-Jährigen

Münster (ots)

Einen 22-jährigen Einbrecher haben Polizisten am frühen Freitagmorgen (26.04., 04:48 Uhr) gestellt, nachdem dieser sich unbefugt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße verschafft hat. Ersten Ermittlungen zufolge zerstörte der guineische Tatverdächtige Glasscheiben auf mehreren Etagen des Hauses. Zunächst stieg er in die Räumlichkeiten einer Kanzlei ein und entwendete Bankkarten und Bargeld. Anschließend beschädigte er die Glastür einer Privatwohnung. Die Bewohnerin entdeckte den 22-Jährigen, bevor er einstieg, worauf er vom Tatort flüchtete. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten hinzugerufene Polizisten den Tatverdächtigen dann festnehmen.

